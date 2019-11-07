為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

不怕「坐彎」！日月潭「鳥巢」地景 可進去坐、日夜皆美

日月潭風景區伊達邵碼頭，最近新增「鳥巢」地景藝術，不論何種時段的天色，「鳥巢」都能呈現不一樣的視覺美感。（日管處提供）

日月潭風景區伊達邵碼頭，最近新增「鳥巢」地景藝術，不論何種時段的天色，「鳥巢」都能呈現不一樣的視覺美感。（日管處提供）

2019-11-07 16:44:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區伊達邵碼頭，最近新增當地邵族繡眼畫眉「鳥巢」地景藝術，不僅白天吸引遊客前來拍照賞景，就連黃昏配合暮色，或夜間碼頭光環境，日夜景觀都別具特色，成為當地最夯觀光景點。

日月潭風景區管理處表示，2年前在伊達邵，也曾製作全台爆紅的竹編地景「筌屋」，惟當時因有民眾進入裡頭坐著，不小心把地景作品「坐彎」，導致筌屋被壓壞，引發不小風波。

此次製作的鳥巢地景藝術，中央特別融入座椅的設計，一次約可坐6人，讓觀賞的遊客可進入裡頭，欣賞鳥巢內部的多層次編織與結構，另外，配合碼頭光環境，「鳥巢」每晚5點半會有燈光營造溫馨氛圍，直到晚間10點關燈，惟時值冬令季節，碼頭每晚6點關閉，因此想要晚間近距離欣賞「鳥巢」地景，可要把握碼頭夜間的開放時段。

日管處也說，地景藝術展預計為期1年，近日已有許多遊客前來欣賞打卡拍照，不只深受遊客喜愛，就連當地部落也很肯定，樂見透過藝術手法，將邵族文化轉譯成地景，呈現給更多民眾認識。

日月潭風景區伊達邵碼頭，最近新增「鳥巢」地景藝術，下午時分配合天色，「鳥巢」都能呈現不一樣的視覺美感。（記者劉濱銓攝）

日月潭風景區伊達邵碼頭，最近新增「鳥巢」地景藝術，下午時分配合天色，「鳥巢」都能呈現不一樣的視覺美感。（記者劉濱銓攝）

日月潭風景區伊達邵碼頭，最近新增「鳥巢」地景藝術，夜間配合碼頭光環境，別具特色。（日管處提供）

日月潭風景區伊達邵碼頭，最近新增「鳥巢」地景藝術，夜間配合碼頭光環境，別具特色。（日管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日月潭部落尋味 繡眼畫眉「築巢」地景搶鏡
2019-11-02 21:20

日月潭部落尋味 繡眼畫眉「築巢」地景搶鏡
日月潭花火節李佳薇獻唱 480秒煙火19日率先登場
2019-10-18 17:37

日月潭花火節李佳薇獻唱 480秒煙火19日率先登場
媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

網友回應

南投縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播