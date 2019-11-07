不怕「坐彎」！日月潭「鳥巢」地景 可進去坐、日夜皆美

日月潭風景區伊達邵碼頭，最近新增「鳥巢」地景藝術，不論何種時段的天色，「鳥巢」都能呈現不一樣的視覺美感。（日管處提供）

2019-11-07 16:44:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區伊達邵碼頭，最近新增當地邵族繡眼畫眉「鳥巢」地景藝術，不僅白天吸引遊客前來拍照賞景，就連黃昏配合暮色，或夜間碼頭光環境，日夜景觀都別具特色，成為當地最夯觀光景點。

日月潭風景區管理處表示，2年前在伊達邵，也曾製作全台爆紅的竹編地景「筌屋」，惟當時因有民眾進入裡頭坐著，不小心把地景作品「坐彎」，導致筌屋被壓壞，引發不小風波。

此次製作的鳥巢地景藝術，中央特別融入座椅的設計，一次約可坐6人，讓觀賞的遊客可進入裡頭，欣賞鳥巢內部的多層次編織與結構，另外，配合碼頭光環境，「鳥巢」每晚5點半會有燈光營造溫馨氛圍，直到晚間10點關燈，惟時值冬令季節，碼頭每晚6點關閉，因此想要晚間近距離欣賞「鳥巢」地景，可要把握碼頭夜間的開放時段。

日管處也說，地景藝術展預計為期1年，近日已有許多遊客前來欣賞打卡拍照，不只深受遊客喜愛，就連當地部落也很肯定，樂見透過藝術手法，將邵族文化轉譯成地景，呈現給更多民眾認識。

日月潭風景區伊達邵碼頭，最近新增「鳥巢」地景藝術，下午時分配合天色，「鳥巢」都能呈現不一樣的視覺美感。（記者劉濱銓攝）

日月潭風景區伊達邵碼頭，最近新增「鳥巢」地景藝術，夜間配合碼頭光環境，別具特色。（日管處提供）

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