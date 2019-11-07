致敬「不要去台灣」！ 南投版反串片美翻網友

南投有網友受「不要去台灣」反串影片啟發，製作「不要來南投」短片，介紹南投之美。（林毓慶攝，南投大戲院提供）

2019-11-07 14:53:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕近期YouTube一支「不要去台灣」（Don't Go To Taiwan）影片，以反串角度介紹台灣之美，風靡台灣廣大網友，近日南投也有網友在臉書貼出「不要來南投」影片、圖片，同樣以反串手法介紹南投景點，並發文力勸「不要來南投」、「真的是為你好」，因為來了你就會「愛上南投」，吸引眾多網友點閱按讚，引發不小回響。

在臉書貼出「不要來南投」影片的是南投大戲院業者蔡杰峰，身為南投人，本著對南投的熱愛，又受到「不要去台灣」影片的啟發，便透過攝影好手林毓慶提供南投各地美景照片，搭配簡短「反串」文字，介紹南投的美食、宗教、自然、人文等景觀，讓南投網友看了好感動，直說「我南投人‧我驕傲」。

反串影片以老鷹生態、南投落羽松美景為開場，言明「喜歡自然生態就別來南投」、「南投連落羽松都沒別處美麗」，甚至自嘲自家戲院，稱「南投連唯一的戲院都異常老舊」，介紹美味的南投意麵時，直言「在南投你根本找不到好吃的美味」。

影片還提到近年超夯的南投懸日美景，並稱「看懸日你得到曼哈頓而非南投」，影片最終還不忘「反串」指出，「叫你不要來南投，因為你會愛上南投」，影片中各式精彩又美麗的南投風土人情，讓網友看得好感動。

蔡杰峰說，早先就曾看過法國導演以反串手法介紹國外景點，但以反串角度切入，並不是人人立刻就能理解，因此最近便趁著「不要去台灣」影片在台爆紅，才趕工製作「不要來南投」反串短片，希望讓大家更認識南投，也感謝提供動人照片的好朋友，才能讓網友欣賞南投的美。

南投有網友受「不要去台灣」反串影片啟發，製作「不要來南投」短片，介紹南投生態之美。（林毓慶攝，南投大戲院提供）

南投有網友受「不要去台灣」反串影片啟發，製作「不要來南投」短片，介紹南投落羽松之美。（林毓慶攝，南投大戲院提供）

南投有網友受「不要去台灣」反串影片啟發，製作「不要來南投」短片，介紹南投懸日美景。（林毓慶攝，南投大戲院提供）

南投有網友受「不要去台灣」反串影片啟發，製作「不要來南投」短片，介紹南投之美。（林毓慶攝，南投大戲院提供）

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