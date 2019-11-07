2天前火燒車 國6國姓1號隧道今又7車連環撞

國道6號東行線國姓1號隧道18.9K發生7部車追撞事故。（國道7隊提供）

2019-11-07 14:15:10

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉國道6號東行線國姓1號隧道內，中午發生連環車禍事故，總計有7部車輛追撞，目前已知有2位民眾受傷送醫，幸無大礙，但也因此封閉1個車道進行事故排除，也導致後方車流回堵達1、2公里，事故發生原因由國道警方進一步調查釐清。

國道6號東行線國姓1號隧道指標近19K，本月5日下午才發生小貨車疑似電瓶電線走火，導致整輛車陷入一片火海，駕駛幸運逃生，無人員傷亡，相隔2天幾乎同一路段近中午又發生連環車禍事故。

警方調查，當時隧道內外側車道施工封閉，只剩內側車道，疑似1部自小貨車未保持安全車距，前方車速降低，駕駛反應不及釀成追撞事撞，總計有7部車輛撞成一團，車禍也導致2位民眾受傷，送埔里基督教醫院救治，意識清楚，幸無大礙。

車禍造成後方車流回堵達1、2公里，目前現場逐漸排除，車流也在紓解中，警方也提醒路過駕駛人保持適當車速與車距，以策安全。

連環事故佔用隧道內側車道及部分外側車道。（國道7隊提供）

連環追撞事故造成2人受傷，後方回堵達1、2公里。（國道7隊提供）

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