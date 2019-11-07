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專治這款症頭！南投網路成癮防制中心成立

南投縣國中小網路成癮防制中心，今於埔里國小正式揭牌成立。（記者佟振國攝）

南投縣國中小網路成癮防制中心，今於埔里國小正式揭牌成立。（記者佟振國攝）

2019-11-07 13:43:13

〔記者佟振國／南投報導〕隨著網路與智慧型手機普及，「低頭族」、「網路成癮」也成為新的社會問題，南投縣政府結合亞洲大學大學社會責任計畫，今於埔里國小正式成立網路成癮防制中心，成為全國第2座以縣市政府主導的網路成癮防制中心，希望協助縣內學子擁有健康上網及快樂學習的資訊素養，有效提升學習能力。

縣府根據中央衛福部編製的「網路使用習慣自我篩檢量表」調查縣內1萬7211名國小學生，疑似網路成癮人數1343人，比例佔8％，再調查6780位國中生，疑似網路成癮比例更翻倍成長達16％，又以埔里、仁愛、信義、魚池、竹山等鄉鎮較為嚴重，網路成癮已成為新興的社會問題。

縣府則是結合亞洲大學的大學社會責任計畫，今於埔里國小成立網路成癮防制中心，也是繼台南市之後，由縣市政府主導成立的防制中心，提供跨領域問題導向學習（PBL）課程、師生合作開發健康上網、網頁、APP、沉迷風險篩檢平台及無網路生活教育營隊等服務，希望學子善用網路，有效提升自主學習能力。

亞洲大學表示，調查近4成家長擔心孩子不當使用3C產品而遭霸凌、受騙、視力變差、學業退步，也有近3成家長不知如何管教孩子使用3C，易導致親子衝突，因此希望藉由網路成癮防制中心整合相關平台資源幫助師親生。

縣府也提醒若有過度使用，導致功能損壞、迷戀失控、耐受性差及戒斷反應，即有網路成癮問題，建議家長給孩子有限制的網路使用時間，並以身作則有限制使用網路，並與孩子訂定相關使用網路規範，及培養其他適當休閒活動，成功擺脫網路束縛。

網路成癮防制中心提供多項資源，協助師親生共同擺脫網路束縛。（記者佟振國攝）

網路成癮防制中心提供多項資源，協助師親生共同擺脫網路束縛。（記者佟振國攝）

埔里國小學童表演籃球舞，鼓勵培養適當休閒運動，避免過度使用網路。（記者佟振國攝）

埔里國小學童表演籃球舞，鼓勵培養適當休閒運動，避免過度使用網路。（記者佟振國攝）

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