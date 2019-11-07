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首頁　>　南投縣

竊嫌認了偷34間宮廟 檢方16間不起訴

吳姓男子坦承偷34間宮廟，其中以土地公廟佔多數。示意圖，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

吳姓男子坦承偷34間宮廟，其中以土地公廟佔多數。示意圖，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

2019-11-07 10:46:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有名吳姓男子專偷土地公廟、萬善祠或地方宮廟，被警方搜出大批神明的金牌、香爐、敬茶組、燭台財物，他一一交代出處，共承認偷了34間的財物，但僅18間宮廟祠有發現且確定有失竊，另有16間管理人則不知有無遭竊，又無監視錄影設備，檢方認為不能從單一自白認定有偷這16間，因此僅就吳男偷竊18間宮廟，以竊盜罪嫌起訴。

這名專找宮廟祠財物下手的吳姓男子，去年3到8月間，在草屯、埔里、國姓3鄉鎮，偷了埔里鎮龍德宮土地公廟等數十間宮廟的金牌、燭台、香爐、敬茶組等物，價值從3600元到500元不等。

警方搜到一堆他尚未變賣的神明財物後，他的記性好，說出偷了34間宮廟祠，不過卻有16間土地公廟、地方宮廟的管理人，則無法確定宮廟裡有無失竊，也沒有監視錄影設備可佐證，由於一罪一罰，因此南投地檢署檢察官最後僅以18間可確認的起訴，16間無法認定的予以不起訴處分。

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