妙哉！特生中心救傷SOP 落單動物竟是「火龍果」

特生中心野生動物急救站在臉書貼出「幼年火龍果」的落單救傷紀錄，尤其以轉化方式將火龍果當成動物主角，逗趣手法令人印象深刻。（取自「特生中心野生動物急救站」臉書）

2019-11-06 18:22:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕妙了！特生中心野生動物急救站今在臉書粉專貼出落單動物個體「幼年火龍果」的救傷紀錄，並把過程做成救傷SOP，向民眾宣導在野外看見落單動物，應先「停、看、聽」，勿貿然送醫救治，否則可能讓回頭找幼體的成體動物撲空，變成親子骨肉分離，只不過，動物救傷宣導的主角竟是「火龍果」，讓部分網友哭笑不得。

特生中心野生動物急救站在臉書貼出「幼年火龍果」的落單救傷紀錄，尤其以轉化方式將火龍果當成動物主角，逗趣手法令人印象深刻。（取自「特生中心野生動物急救站」臉書）

特生中心野生動物急救站表示，每年3至7月，是動物救傷的高峰，由於這個季節剛好是動物繁殖季或成長季，容易有動物幼體落單或落巢，不過，發生這種情況，多半成體覓食返回巢穴，就會把幼體帶回，但要是目擊民眾太過熱心，貿然將動物帶往救傷，就可能造成動物親子分離，像過去就有發生類似的情況。

特生中心野生動物急救站在臉書貼出「幼年火龍果」的落單救傷紀錄，並提醒在野外看見落單動物幼體，應先觀察等待，不應貿然移動救傷。（取自「特生中心野生動物急救站」臉書）

為宣導正確的動物落單因應與救傷流程，才會找來「火龍果」當落單動物「主角」，一方面是以搞笑詼諧方式，讓民眾關注這類嚴肅議題。

特生中心野生動物急救站在臉書貼出「幼年火龍果」的落單救傷紀錄，如在野外發現落單幼體，且遲遲無成體出現，就可安置送醫。（取自「特生中心野生動物急救站」臉書）

另一方面，則是避免以實際案例，出現血淋淋的畫面，而以「火龍果」的轉化方式呈現，既逗趣也不失宣導本意，希望粉專小編的創意，能讓更多民眾關注動物救傷，若遇到受傷動物，且都無成體前來，就可用鑽洞紙盒，底層鋪上柔軟墊料，將動物安置好再送往各縣市農政單位處理。

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