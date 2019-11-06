「黑手警官」登頂玉山 直播演奏蕯克斯風網友按讚

南投縣警察局防治科警務員張錫淵著警察服在玉山主峰頂演奏薩克斯風，並向網友直播。（張錫淵提供）

2019-11-06 08:08:34

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣警察局防治科警務員張錫淵，平時喜歡演奏蕯克斯風，雖然學習蕯克斯風只有兩年多時間，但已在全國15個縣市取得街頭藝人證照，上月29日他更背著約7八斤重的蕯克斯風及國旗登上玉山主峰頂，著警察制服演奏「若是有一天」、「我愛你勝過你愛我」等歌曲，同時透過臉書直播，吸引許多網友觀看，紛紛按讚。

任職警界30年的張鍚淵，有個「黑手警官」的綽號，因為，來自貧困家庭的他，國中畢業被迫在汽車修車廠學習修車技術，半工半讀完成國立南投高中夜校學業後從警，1998年還考上警察大學當上警官，當年並獲選救國團優秀青年。

張錫淵以演奏蕯克斯為興趣自娛娛人，還與妻子胡芝紅組成「南投縣傑出樂團推廣協會」，目前成員有10多人，絕大多數是退休人員，團員經常到廟會、社區活動中，乃至老人安養、日間照護場所進行公益演出。

張錫淵表示，他花了1年多時間取得15個縣市的街頭藝人證照，並以身為中華民國警察為榮，所以登上台灣最高峰玉山演奏蕯克斯風，表達對台灣這塊土地的熱愛，並期許自己有朝一日能將全台22縣市的街頭藝人證照拼湊齊全，讓「南投縣傑出樂團推廣協會」的愛心足跡，能隨著樂聲在全國散播。

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