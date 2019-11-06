限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
「黑手警官」登頂玉山 直播演奏蕯克斯風網友按讚
2019-11-06 08:08:34
〔記者張協昇／南投報導〕南投縣警察局防治科警務員張錫淵，平時喜歡演奏蕯克斯風，雖然學習蕯克斯風只有兩年多時間，但已在全國15個縣市取得街頭藝人證照，上月29日他更背著約7八斤重的蕯克斯風及國旗登上玉山主峰頂，著警察制服演奏「若是有一天」、「我愛你勝過你愛我」等歌曲，同時透過臉書直播，吸引許多網友觀看，紛紛按讚。
任職警界30年的張鍚淵，有個「黑手警官」的綽號，因為，來自貧困家庭的他，國中畢業被迫在汽車修車廠學習修車技術，半工半讀完成國立南投高中夜校學業後從警，1998年還考上警察大學當上警官，當年並獲選救國團優秀青年。
張錫淵以演奏蕯克斯為興趣自娛娛人，還與妻子胡芝紅組成「南投縣傑出樂團推廣協會」，目前成員有10多人，絕大多數是退休人員，團員經常到廟會、社區活動中，乃至老人安養、日間照護場所進行公益演出。
張錫淵表示，他花了1年多時間取得15個縣市的街頭藝人證照，並以身為中華民國警察為榮，所以登上台灣最高峰玉山演奏蕯克斯風，表達對台灣這塊土地的熱愛，並期許自己有朝一日能將全台22縣市的街頭藝人證照拼湊齊全，讓「南投縣傑出樂團推廣協會」的愛心足跡，能隨著樂聲在全國散播。