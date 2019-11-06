「品茗」騰雲駕霧非夢事 南投大崙山推「雲海茶席」

東北季風南下，南投縣鹿谷鄉大崙山雲海似浪濤從天際渲洩而下，美到令人嘆為觀止！（記者謝介裕攝）

2019-11-06 07:17:29

〔記者謝介裕／南投報導〕泡茶、喝茶時下已成為許多人日常生活的一部分，但你相信可在雲霧飄渺之中，一邊品茗、一邊觀看雲海？南投縣鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會將透過「雲海茶席」活動，讓大家在大崙山茶區美夢成真﹗

鹿谷鄉大崙山銀杏造林區，係南投縣觀賞雲海的勝地之一，隨著東北季風南下，冷暖不斷交替轉換的氣候，也使得雲層更加千變萬化，一下子雲海壯闊如萬馬奔騰之勢，一下子又似浪濤般從天際宣洩而下，讓人彷彿置身仙境般，美到流連忘返、驚嘆連連﹗

鹿谷鄉竹林、竹豐及和雅等3村組成的小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興說，大崙山海拔約1500公尺，因山區地形及濕冷氣候、氣壓牽引，使得山頂與山谷之間對流旺盛，產生如瀑布般的壯觀雲海，也成為大崙山秋冬季節的一大特色。

因此，在農委會及南投縣政府、鹿谷公所支持下，小半天休閒農業區發展協會今年特別舉辦「雲海茶席」活動，除了重頭戲大崙山參觀茶廠及泡茶品茗、賞雲海以外，也安排長源圳生態步道、林爽文古戰場、寮望台山景等旅遊景點，內容豐富又多元，以滿足遊客深度知性之旅，進而為地方觀光及產業發展盡分心力。

「雲海茶席」活動，計有11月23日及30日2個梯次，詳情可向小半天休閒農業區發展協會洽詢。

東北季風南下，南投縣鹿谷鄉大崙山雲海呈現萬馬奔騰之勢，更增添「雲海茶席」活動的想像空間。（記者謝介裕攝）

東北季風南下，南投縣鹿谷鄉大崙山雲海似浪濤從天際渲洩而下，美到令人嘆為觀止！（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉大崙山秋冬季節，籠罩在一片雲霧之中，小半天休閒農業區發展協會特別推出「雲海茶席」活動。（記者謝介裕攝）

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