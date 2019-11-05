網友傳授研究所面試技巧…答案全來自「韓語錄」

韓國瑜經常創造奇特語錄，讓大學校園也用他的經典話語來KUSO。（記者陳鳳麗攝）

2019-11-05 11:31:39

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「Q：為何大一大二成績不好？A：國家機器動得非常厲害，到處都有人拿小牙籤戳我…」，各大學近日陸續舉行碩博士班考試，有網友PO文到「靠北交大」傳授交大研究所面試技巧，結果每一題的答案都出自韓國瑜語錄，運用巧妙，讓網友笑翻，不少人繼續Q&A接龍，可說極盡KUSO之能事。

國民黨總統參選人韓國瑜每天都在創造新的語錄，因為太奇特，到處有人KUSO一番，連以交大訊息交流為主的臉書粉絲專頁「靠北交大」，都有人以最近在舉行的研究所考試為主題，將最近流行的韓語錄融入模擬面試問答中，讓網友邊看邊笑。

這份模擬面試Q&A，第一題就是「為何大一大二成績不好？」，他供的答案是「國家機器動得非常厲害，到處都有人拿小牙籤戳我。」裡面還有「如果同時錄取台大和本所，會選擇本所嗎？」，提供的解答是「想想貴教授對我有多大的期待，如果輦溜之大吉，酸，怎麼對得起教教授？」

最讓網友有感的是最後一題的問答，不少人說「要記下來」，原來模擬問題是「講一句話讓我錄取你」，答案則為「為了交通大學，輦決定承擔任何重要職務，不惜粉身碎骨！」。

網友回應踴躍，有人還Q&A接龍，「Q：講一句話說服我錄取你。A：教授發大財。」、「11月1日面試交大，Q：為何想來交大？A：我初戀比較早…16歲，在交大，一直不敢牽手…會懷孕。11月4日面試台大，Q：為何想來台大？A：我初戀19歲，在台大，朋友說他不敢牽女朋友的手，會懷孕。」。

有人在「靠北交大」用韓語錄寫研究所模擬面試Ｑ＆Ａ。（圖擷自臉書粉絲頁）

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