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首頁　>　南投縣

彰基醫療版圖插旗南投 「南基」4度更名變分院

南投市南基醫院揭牌更名為南投基督教醫院。（記者謝介裕攝）

南投市南基醫院揭牌更名為南投基督教醫院。（記者謝介裕攝）

2019-11-05 10:58:59

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市南基醫院與南投基督教醫院有何關係？隨著開業感恩禮拜及揭牌儀式，也正式對外宣告，「南基」第4度更名為「彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院」，成為彰基醫療財團法人在南投的第1家分院。

南投基督教醫院院長陳新耀指出，醫院最初叫做「南雲外骨科醫院」，創立於1987年，之後更名為「南雲醫院」，2003年5月與彰基醫療合作，才第3度更名為「南基醫院」，如今所有股份全由彰基拿下，現在的「南基」雖由原先的「合作」變成「附屬」關係，不僅守護社區民眾健康的宗旨不變，且還強化醫療設備及服務。

原先急性一般病床數由78床增充至150床、手術台也由2床將擴增為3床，診療科別除了內科、外科、骨科、放射診斷科、家醫、神經、復健、麻醉、急診、中醫等10個科別以外，未來也規劃增設泌尿、耳鼻喉、牙科等專科診療，並配合中央「分級醫療與轉診」政策，積極與社區型醫院、基層院所合作，共為縮小城鄉醫療資源分佈不均問題盡分心力。

南投縣長林明溱指出，縣內都是社區型醫院，如今彰基醫療體系延伸至南投，相信在醫療設備、醫師人才及醫療服務等資源的投入與改善，必能提升南投縣整體醫療水平，對於南投鄉親可說是一大福音。 

南投縣長林明溱（左1）等人，了解南投基督教醫院病房設施情形。（記者謝介裕攝）

南投縣長林明溱（左1）等人，了解南投基督教醫院病房設施情形。（記者謝介裕攝）

南投市南基醫院更名為南投基督教醫院情形。（記者謝介裕攝）

南投市南基醫院更名為南投基督教醫院情形。（記者謝介裕攝）

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