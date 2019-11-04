南投縣立體育場破爛 教育處︰全面換新需數千萬

南投縣立體育場田徑場地凹凸不平。（記者陳鳳麗攝）

2019-11-04 21:26:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣運會近幾天在南投縣立體育場舉行田徑賽，蒙多材質的田徑場地表面磨損、硬化，且凹凸不平，有教練感慨地問：「這教選手如何敢放心拚成績？」南投縣府教育處回應，短期內會先切割損壞區塊換新，但全部更新得等2年後接辦全中運或全民運動會才能獲得中央補助。

南投縣運會明天閉幕，到今天已進行4天的賽事，其中在縣立體育場進行比賽的田徑賽項目，有教練和選手看到比賽場地當場傻眼，因為舖設的蒙多材質場地，表面磨損嚴重，且都已硬化。

最讓選手和教練心驚膽跳的，是場地不只有凸起的補丁，且有一部分跑道已隆起，呈現凹凸不平狀態，需要使用該跑道助跑的撐竿跳高選手，在全心衝刺時不會注意腳下的跑道有無凸起，很可能會因此受傷。有多名選手為此只好縮短助跑距離，以免不小心跌倒，但助跑距離不夠，均無法有好的表現，讓選手大感沮喪。

有教練表示，南投縣立體育場是唯一縣級體育場，但場地狀況如此差，實在說不過去，建議縣府能趕緊改善。

南投縣府教育處坦承體育場的蒙多材質跑道和場地，從2008年全中運之後即未再整修過，目前場地已超過使用年限，但因整個場地要換新需要數千萬元，南投縣府財源不足無法更換。

教育處人員說，縣府今年已向體育署爭取補助，而體育署希望南投縣能接手承辦2021年的全民運動會或全中運，若南投縣願接辦，承辦賽事可獲1億元的補助，此外還有4、5000萬元的跑道更新的補助經費。目前縣府傾向接辦，屆時就能改善場地和跑道。

教育處也說，在還無法全面換新之前，嚴重補丁或凸出的跑道，縣府將採取局部割除再換新的做法，大約20萬元就能解決。

縣立體育場田徑場內助跑道狀況極差。（記者陳鳳麗攝）

南投縣立體育場田徑場部分的跑道，補丁和磨損並存。（記者陳鳳麗攝）

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