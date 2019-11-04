韓國瑜與南投觀光產業座談 允諾當選後設觀光部及國際機場

高雄市長韓國瑜與南投縣觀光業者座談，允諾未來有機會當選總統要成立觀光部，並在中南部興建大型國際機場。（記者佟振國攝）

2019-11-04 21:00:16

〔記者佟振國／南投報導〕高雄市長韓國瑜「傾聽之旅」，今晚至南投縣埔里鎮與縣內觀光產業座談，韓國瑜認為觀光足以影響國內至少30項產業，因此中央觀光部有必要成立；而且中、南部地區缺乏大型國際機場，高雄雖有小港機場，但有諸多限制，只能仰賴桃園機場，對中、南部民眾相對不便，未來也有研究檢討必要，而且不能再等下去。

韓國瑜由南投縣長林明溱、立委馬文君、許淑華等人陪同，先至中台禪寺、地母廟等地方信仰中心參拜，並於埔里鎮桃米里的巧克力觀光工廠，與縣內的飯店旅館、民宿、溫泉、日月潭遊艇、花卉產業代表舉行觀光產業座談。

韓國瑜指出，觀光足以影響國內至少30項的產業，顯然觀光部必須要成立，允諾當選總統一定成立，且台灣的觀光業目標明確，就是迎八方之客，台灣沒有資源，唯一有的是人才、熱情，呈現最好的一面，一定要大力推展觀光，打造優質的觀光環境，不能殺雞取卵。

至於從台中以南至屏東缺乏大型國際機場，高雄雖有小港機場，但有其限制，包括午夜12點後禁飛、跑道長度無法讓波音747於滿載時起降，尤其中部地區民眾要搭一早的跨國飛機，就得凌晨僱車到桃園機場候機，相當不方便，政府絕對有研究檢討的必要，而且時間不能再等。

此外，也有業者建議重新檢討年金改革，讓退休軍公教願意觀光消費，或是政府發行消費券由上市櫃公司認購，鼓勵員工國內旅遊，韓國瑜也相當支持，同時強調政府要幫國內觀光、農業搶訂單，駐外使館就是最佳的推銷員。

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