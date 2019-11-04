乖乖跟佛祖走…墜橋男童家屬招魂 父盼來生再續父子情

許姓男童的家長、親友今天下午至奧萬大吊橋溪床舉行招魂儀式，場面哀淒。（記者佟振國攝）

2019-11-04 16:58:19

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區昨天下午發生1歲多許姓男童從吊橋墜落身亡不幸意外，上午檢警完成相驗後，家屬下午則是重回案發地，在溪床舉行招魂儀式，許父則是希望兒子好好的走，同時好好修行，希望能再回來當爸爸、媽媽的好孩子，令人鼻酸。

許姓男童昨天下午跟著雙親、親友10餘人到奧萬大森林遊樂區遊玩，卻在行經園區地標設施奧萬大吊橋時從縫隙墜落至約90公尺深的溪床，身體撞到石頭，並被水沖走，被救起時已無生命跡象，緊急送台中榮總埔里分局急救後仍宣告不治。

南投地檢署檢察官今天上午10點率法醫相驗男童遺體，確認死因，隨即趕赴奧萬大吊橋現場勘驗，進一步調查釐清意外發生原因。

許姓男童家長、親友下午則隨法師前往吊橋下的溪床舉行招魂儀式，場面哀淒，許童的父親先前受訪時也表示，希望兒子能夠好好的走，同時好好修行，希望他能再回來當他們的孩子。

南投地檢署檢察官，今天中午至仁愛鄉奧萬大森林遊樂區，勘驗男童墜落的奧萬大吊橋現場。（記者佟振國攝）

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