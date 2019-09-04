聞「颱」挫咧等！ 南投「坑內坑災區」籲做好防災復建

2019-09-04 14:12

〔記者謝介裕／南投報導〕又有名為「玲玲」的中度颱風即將來襲，半個月前才遭土石流重創的南投縣名間鄉仁和村「坑內坑災區」的居民，可說是挫咧等，希望水保等相關單位在清除泥濘、土石之餘，也能做好防颱減災及復建計畫，不要讓他們受到二度傷害！

南投縣名間鄉仁和村坑內坑地區，在8月16日發生大規模山崩，大量土石隨雨水而下吞噬了民眾的家園，整個崩塌面積廣達3公頃，土砂量估計約4萬5000立方公尺，迄今水土保持局南投分局仍調派挖土機、砂石車等機具，在災區現場如火如荼清運中。

災區20多戶居民，眼見又有颱風到來，內心莫不忐忑不安，有的人甚至已先將手電筒等照明設備及換洗衣物完成打包，做好隨時撤離的準備。

水土保持局南投分局秘書陳存凱指出，對於災區民眾的憂慮，該局感同深受，除了在崩塌區就近取材闢建導流堤疏洪以外，也打設鋼軌樁、鋼板加強邊坡穩固，同時也與南投縣政府達成分工合作的共識，災區損毀的橋梁、護岸與道路重建方面，將由縣府依循災害復建管道提報，至於崩塌區野溪、山壁等各項整治工作，則由該局一肩扛起。

名間公所說，此次山崩意外，造成坑內坑聚落共有22戶受影響，其中5戶受創最嚴重，儘管目前仍在復建中，但多數居民均已返回住家居住，不過，公所也再度提醒災區民眾，位於仁和村活動中心的收容所，迄今仍照常開設，一旦「玲玲」颱風挾帶豪大雨過境時，災區居民最好能到收容所避難，以確保人身安全。

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