用立院龍頭交換郭台銘不選總統？曾馨瑩堂哥：不可能

2019-09-03 16:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有媒體報導國民黨主席吳敦義為要挽留郭台銘，要用不分區立委排第一，並擔任立院龍頭來交換，曾馨瑩堂哥曾惠騰說，以鐵粉對郭台銘的了解，他不可能會答應，而隨後老虎軍團團長秦才智也在粉絲頁貼文，將在粉絲頁推薦「友郭」的立委參選人，算是間接回應郭台銘參選總統而不會接受立院龍頭條件。

先前就有傳聞藍營人士希望讓郭台銘當立法院院長，讓他打消參選總統念頭，而今天也有媒體報導吳敦義有意讓郭台銘不分區立委排名第一，並擔任立法院院長。

曾馨瑩的堂哥曾惠騰，雖因被少數人誤解而表示要暫不發言，但對於記者探詢吳敦義挽留郭台銘要讓他當立院院長的說法，以「不可能」來回應，即以鐵粉對郭台銘的了解，他絕不可能接受該條件。

郭粉組成的老虎軍團，團長秦才智下午也在該軍團粉絲頁PO文，指「郭懂」未來的從政路，要用他散盡家財的決心，來實現其所有政見，立法院很重要需要有更多「友郭」的立委，未來在推動法案時，「郭懂」才有立委基本盤。

擔任粉絲頁管理員的秦才智為文強調，請郭粉推薦「友郭」的立委參選人，粉絲頁要當「友郭立委參選人的政見發表平台，也讓「小老虎」們能多認識並支持「老虎立委」。

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