郭董遲未鬆口 曾馨瑩堂哥怕幫倒忙即日「封口」

2019-09-03 13:37

〔記者謝介裕／南投報導〕「不要再問我了…」鴻海創辦人郭台銘雖未鬆口宣布角逐總統大選，但對外動作頻頻，連妻子曾馨瑩家住南投的堂哥曾惠騰，也成為媒體「挖」新聞的對象之一，令他也備感壓力，今日特別對外聲明，除非郭台銘本人授權，不然，他自即日起「封口」，以免說錯話波及堂妹曾馨瑩及郭陣營團隊。

曾惠騰表示，自從擔任郭台銘南投連署站主任後，只要郭有任何風吹草動，他就成為媒體追逐詢問的對象，據了解，包括他主張成立「鴻海救國黨」迄今日93軍人節是郭宣布獨立參選好時機等種種發言，或多或少都與郭陣營內部核心看法不一致。

尤其，曾馨瑩明明不希望其夫婿參政，但他又頻頻對外發表看法，也易讓人誤以為堂妹說一套、做一套，甚至「後宮干政」等不當聯想，豈不變成幫倒忙？連他自己也覺得不太好意思，也才萌生自我封口的決定，也希望日後媒體有關於郭台銘相關參選事宜，均以永齡基金會正副執行長劉宥彤及蔡泌瑜2人發言為主。

不過，曾惠騰強調，郭台銘對台灣這塊土地及莘莘學子的關心，一路走來始終如一，絕對與其有無參政或參選總統無關，以南投高中拔河隊而言，在國內是常勝軍，曾締造高男組580公斤、青少年男子組560公斤、公開男子組560公斤、公開男子組640公斤及跨齡的公開男子組U23歲組等5項賽事，全部都奪下冠軍的紀錄，但若非郭台銘的永齡基金會贊助出國經費，該校根本沒有機會參與國際賽為國爭光。

因此，從2011年迄今8年來，永齡基金會贊助南投高中拔河隊的經費累計已達1000萬元，該校拔河隊員也未讓人失望，從亞洲盃迄世界盃，已連續獲得好幾屆冠軍，無疑也是師生回報郭董愛心的最佳獻禮！

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