長泳後臉被曬成「關二爺」PO照 網友笑翻

2019-09-02 16:25

〔記者佟振國／南投報導〕日月潭萬人泳渡活動昨天圓滿落幕，深夜就有男網友PO網求助，原來他整張臉除了額頭因為戴泳帽遮住之外，其他都被曬得紅通通，活像現代版的「關二爺」，讓他直呼「完蛋了，明天要怎麼見人」，皮膚科醫師認為想白回來得費一番功夫，成功泳渡的代價實在不小。

一年一度的日月潭萬人泳渡活動昨天舉行，吸引國內外2萬3000多名泳客參與，從朝霧碼頭下水游至對岸的伊達邵碼頭，全長約3000公尺，昨天天氣良好，氣溫、水溫適中，讓許多泳客滿意，但也有人可能防曬措施做得不夠，慘遭曬傷。

吳姓男網友昨天深夜則在臉書社團「報廢公社」PO出泳渡照，照片不是帥氣的泳渡照，而是滿臉通紅的曬傷照，只有額頭因為戴泳帽的緣故沒被曬紅，但也形成強烈對比，讓他哀嚎「完蛋了，這樣明天怎麼見人」。

有人則貼出自己的曬傷照，認為是泳渡的最佳證明，但曬傷照片還是笑翻一堆網友，「如果遇到警察，可能會被認為酒駕」、「這是未進化完全的關二爺嗎？」，也有好心網友提供減輕曬傷的撇步，祝他早日恢復原有樣貌，由於照片太爆笑，不到1天即吸引2.2萬人按讚。

皮膚科醫師則表示，夏、秋季節陽光紫外線強，除事前塗抹防曬乳液，若因日曬導致皮膚產生色差，可多攝取富含維生素A、C、D、E的食物，還有機會能夠白回來，但還是需要一段時間。

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