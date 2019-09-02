以為暈機 南投這對姐妹入境被驗出感染登革熱…

2019-09-02 09:51

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣境外移入登革熱再添2例，且是一對12歲及16歲的姐妹花，暑假期間這對姐妹與其母親返回越南探親，結果其妹妹從越南搭乘飛機返台期間，便覺得身體不舒服，原以為是暈機，不料，下機入境時，透過機場篩檢站快篩確定罹患登革熱，且連同照顧她的姐姐也被傳染，還好經隔離治療後，目前姐妹倆已痊癒出院，也在開學後如願到校上課。

南投縣衛生局表示，這對姐妹是在8月2日至23日期間，隨越南籍母親回到越南過暑假，該局接獲機場通報後，也立即展開公衛防疫作業，除協助這對姐妹就醫收治住院治療以外，也讓醫療端與公衛端掌握治療及防疫黃金時機，阻絕疫情擴散風險。

衛生局說，包括這對姐妹在內，今年1月迄今日止，南投縣境外移入病例累計已達6例，主要感染來源為東南亞國家，提醒民眾自疫情流行地區返國後如出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，以利醫師及時診斷與治療；臨床醫療人員也須注意病人疾病徵象及落實TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）詢問。

除此，民眾住家儲水容器也應確實加蓋或覆蓋細紗網，並注意蓋子不得積水，細紗網需拉平，不得下垂於水中，若容器形狀不適合加蓋或覆蓋細紗網，可採用生物防治方式，如飼養食蚊魚捕食病媒蚊幼蟲，假使不配合清理容器、積水等防疫工作，衛生局可依傳染病防治法處3000元到1萬5000元罰鍰；拒絕噴藥防治者，更可加重處1萬5000元至30萬元，提醒大家勿心存僥倖，以免受罰，共為防治登革熱疫情盡分心力。

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