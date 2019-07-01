上國立大學掛紅布條狂賀 國標舞女孩：好害羞！

2019-07-01 23:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「恭喜陳怡安、莊雅晴運動舞蹈成績優異，保送國立彰化師範大學！」南投縣草屯鎮市區一棟大樓外高掛這樣的恭賀布條，上大學被掛紅布條很少見，讓來往行人忍不住多看一眼。被祝賀的這兩名國標舞女孩，顯得很不好意思，不過兩人的啟蒙教練李姿緩則認為，她們努力苦練敲開升學大門，對學弟妹有激勵作用。

陳怡安和莊雅晴都從小一開始學國標舞，至今已11年多，兩人感情非常好，得知能一起進入國立彰師大就讀，開心地又叫又跳，莊雅晴說：「還好在最想放棄國標舞時，有怡安的鼓勵，才能跳進彰師大！」

原來莊雅晴在國中時，一度因練舞太累且成績沒有突破，一度想放棄跳國標舞，幸虧陳怡安一直鼓勵她，才沒有中途離開，且很快地就連續2年在WDSF香港世界運動舞蹈大賽中拿到青少年組金牌。

莊雅晴個性活潑，喜歡熱情拉丁舞；陳怡安則主攻標準舞，兩人上月才在WDSF世界大滿貫亞洲23歲以下組奪牌，莊雅晴和舞伴林詠鉦獲拉丁舞銀牌，陳怡安和舞伴林廷駿則以標準舞獲銅牌。

兩人雖年紀很輕，但只要代表台灣出國比賽再苦也要拚出好成績，陳怡安曾在歐洲撞破額頭血流如注，但縫了之後仍繼續參加比賽，莊雅晴則是腿拉傷，因無法比賽而在場外難過落淚。兩個漂亮小妞說：「我們好想幫台灣贏得獎牌！」

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