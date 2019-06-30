身障手冊換證倒數10天 7月10日前未換發撤銷權益

2019-06-30 10:30

〔記者張協昇／南投報導〕身心障礙手冊換發證明作業，明起進入倒數10天，南投縣政府表示，縣內尚有約140餘人未辦理換證，這幾天將會做最後通知，若在7月10日前仍未換發將喪失資格及相關權益。

縣府社會及勞動處強調，逾期未完成換證，縣府得註銷該身心障礙手冊，諸如免徵牌照稅、身障停車證、所得稅或學雜費減免及各式身心障礙相關福利服務都將喪失申請及使用資格，對持有人權益影響甚大，呼籲尚未辦理換發證明的民眾，請儘速聯繫戶籍或居住地所在公所辦理，或洽詢縣府換證諮詢電話049-2243985、049-2244221或0800-588280，都有專人服務。

南投縣政府表示，依據身心障礙權益保障法第106條規定，原持有舊制未註記效期之身心障礙手冊換發證明作業從104年7月11日至108年7月10日間逐年換發，目前已進入最後倒數階段，民眾如果還使用綠色身心障礙手冊，必須在108年7月10日前，至縣內各鄉、鎮、市公所換成粉紅色身心障礙證明。

縣府社會及勞動處指出，手冊換證作業已進行將近4年，各地方政府均透過公文通知，並以電訪、家訪、郵寄申請、領證服務及到宅換證等多元措施積極協助民眾辦理換證。經統計，縣內尚有約140餘人未辦理換證，原因有身體狀況已改善自認無身心障礙情形、認為障礙情形不會改善而不願意換證，或是誤解要到醫院進行重新鑑定怕麻煩而未換證等因素。

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