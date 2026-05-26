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    首頁 > 苗栗縣

    明年台灣燈會基地 苗栗擬導入循環材料

    2026/05/26 05:30 記者張勳騰／苗栗報導

    苗栗縣政府為推動循環經濟、淨零碳排及永續公共工程政策，昨天召開再生瀝青循環應用政策記者會，宣布將於明年台灣燈會苗栗場域打造全國首創「大型活動結合循環材料應用」示範場域，透過再生瀝青、循環材料及低碳工法導入公共設施與燈會基地建設。

    縣長鍾東錦強調，苗栗示範場若推動成功，盼各縣市共襄盛舉，讓資源可以循環再利用，造福子孫。

    縣府指出，全台一年產生約一千二百萬噸瀝青刨除料，堆置問題嚴重，工研院綠能所研發新技術能讓瀝青刨除料百分百再利用，前年並與苗栗縣三灣聯岳砂石公司簽署合作，建置全台首座刨除料瀝青砂石分離示範廠，每年可處理八萬噸的瀝青刨除料。

    工研院研發之「道路鋪面材料再生全循環應用技術」，榮獲今年Edison Awards金獎，代表台灣循環材料技術受到國際肯定。

    縣府工商發展處指出，將於燈會停車場、臨時設施基地、交通動線及相關公共空間，優先評估導入再生瀝青鋪面與循環材料，成為循環材料應用的示範場域。

    鍾東錦表示，將請交通工務處優先盤點縣內適合土地做為示範場域，逐步建立材料驗證、工程應用及推廣機制。

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