苗栗露營場 申請量成長近翻倍

苗栗縣露營場數量高居全台前茅，但合法化進度一直是審計室與苗栗縣政府關注焦點，苗栗縣文化觀光局指出，全縣露營場申請量已從去年的一百八十餘件大幅成長至三百七十六件，成長近一倍，其中通過第一階段土地容許使用已達一一九家；然而，針對不願配合輔導或先行違規使用的既有業者，縣府也會開罰，截至目前已累計處分五十二案。

苗栗審計室曾指全縣露營場僅十家合法，比例偏低且審查量能不足。文觀局對此表示，前年主軸為現況盤點、輔導業者，去年則進入盡力推動審查與稽查。苗縣府文觀局表示，稽查時會先會勘並建議改善，但若業者持續不理會或違規情節明顯，才會正式開罰。

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根據統計，苗縣露營場申請第一階段「土地容許使用」共三七六件，扣除駁回九件後，通過許可者已達一一九家。針對稽查處分部分，文觀局截至目前共裁罰五十二案。

文觀局指出，由於苗栗多數露營場屬於「既有營位」，在申請合法化之前多已先行營運，只要現場會勘確認「先行使用」或「農地非農用」屬實，即構成違規，裁罰標準依據區域計畫法，視違規面積大小進行分級，最低從六萬元起跳，若業者仍不配合，後續將面臨連續開罰、斷水斷電甚至強制拆除。

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