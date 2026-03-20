《苗栗縣議員選情初探》兩原民選區 賽夏、泰雅「族內互打」

記者彭健禮、蔡政珉／特稿

苗栗縣議員第七選區平地原住民，應選一席，已有賽夏族南庄鄉公所秘書朱仲一、賽夏族南庄鄉民代表風志雄表態參選；第八選區山地原住民，應選一席，地方推估，現任泰雅族議員劉美蘭將會尋求連任，對手可能是前任泰雅族議員黃月娥或其女兒。兩區都上演「族內互打」戲碼。

第七選區原住民族群結構，以賽夏族為大，身為泰雅族的現任議員楊文昌，憑藉著積極爭取原鄉建設、關懷原民權益所需，連任兩屆。惟楊考量年紀已長，欲多陪伴家人，決定交棒給他的秘書、現任南庄鄉民代表風志雄。

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風家是賽夏族中最大家族，在南庄鄉有舉足輕重影響力，加上風志雄全力經營地方及楊文昌力挺，實力堅強。

朱家則是賽夏族巴斯達隘祭典主祭，族內具聲望，身為主祭朱家傳人的朱仲一，為國立大學法律系高材生，從大學起就巡迴全台各部落提供族人法律扶助，保障族人權益。

朱仲一本屆與楊文昌競逐失利，但兩人僅差距百來票，後被延攬任南庄鄉公所秘書，經近年地方經營，實力更上一層樓。

第八選區議員長期幾乎由泰安鄉泰雅族人擔任，劉美蘭本屆因泰安鄉長連任屆滿轉戰，擊敗原議員黃月娥。地方推估，劉應該會尋求連任，對手可能是黃月娥或其女兒，再次上演對決戲碼。

地方人士分析，劉美蘭其主要票倉為泰安鄉後山，加上有中央級民意代表系統支持，掌握穩定基本盤，任內持續爭取建設，實力不弱。

黃月娥為護士出身，曾擔任多屆山地原住民議員，任內全力替原住民爭取福利，為弱勢發聲，獲不少支持者力挺，目前則為縣長鍾東錦秘書。

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