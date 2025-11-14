為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 苗栗縣

    苗縣路邊停車 縣府明年收回管理

    2025/11/14 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    苗栗縣頭份市、竹南鎮快速都市化，多位縣議員昨於議會定期會縣府交通工務處工作報告中提出停車等交通問題。縣府交通工務處長古明弘表示，明年縣府將把路邊停車收回管理，主導停車格規劃、電動充電樁配置等作業，修正現行不足之處。

    議員葉忠倫、陳碧華表示，竹南鎮環市路改造後，因應電動車使用者，於路邊停車格規劃不少充電樁停車格，但不僅使用率不如預期，連帶也壓縮了燃油車使用者的停車空間，抱怨連連。

    年底確認車位及數量 明年一月調整

    古明弘坦言，環市路新設充電樁停車格確實有過度集中情形。路邊停車現仍由各鄉鎮市公所管理，待明年縣府收回統一管理後，會檢討調整；縣府已展開調查，年底會確認應調整之車位及數量，明年一月啟動作業。

    議員曾玟學則指出，頭份市中正路是傳統商圈，市公所基於道路寬度不足，未能劃設路邊停車格，建議明年縣府能增設單側路邊停車格及增設機車停車格，方便民眾購物停車所需。議員蕭詠萱也表示，頭份為恭紀念醫院及杏林大樓周邊將試辦開放騎樓、人行道停放機車，促請未來能再開放更多路段。

    此外，縣府推行人本交通增設通學步道計畫，於頭份地區說明會受當地居民不小阻力。議員陳光軒建議交工處簡報能淺顯易懂、生動說明，讓居民清楚了解，泯除疑慮；曾玟學也表示，縣長鍾東錦於縣務會議表達願意出面溝通，建議交工處統合辦理大型說明會，邀縣長出席，相信更有助計畫推動。

