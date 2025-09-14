竹南龍鳳漁港 釣魚平台延伸啟用

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台延伸工程，將平台向外延伸2.5公尺，於昨日啟用。（苗縣農業處提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港釣魚平台去年七月啟用，但平台與垂釣海面間有消波塊阻隔，引發釣友抱怨，經縣府再爭取經費辦理平台延伸工程，昨啟用。縣府農業處表示，目前全縣有四處漁港釣魚區，其中苑裡漁港釣魚平台正施工中，預計明年一月啟用，再添一處合法、安全垂釣場域。

苗栗縣海岸線五十公里，沿海有十一處漁港，二○二○年四月起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤、外埔漁港南堤，以及通霄鎮新埔漁港北堤、龍鳳漁港北堤釣魚平台垂釣。不過，龍鳳漁港釣魚平台去年七月啟用後，釣友反映平台與垂釣海面間有消波塊阻隔，使得釣線易勾纏，抱怨「怎麼釣？」多名議員也質詢要求改善。

農業處再向海洋委員會海洋保育署爭取補助八百萬元，辦理龍鳳漁港釣魚平台延伸工程，將平台向外延伸二．五公尺，於十二日驗收通過，昨啟用。農業處表示，平台延伸後，避開消波塊，可降低斷線、掛底風險，不僅讓釣友釣魚更順手，也減少漁具落失，維護海洋生態。

此外，農業處另獲海洋保育署補助一千三百餘萬元及自籌配合款近二百三十萬元，於苑裡漁港南堤新建釣魚平台，工程施作中，預計明年一月完工啟用。

