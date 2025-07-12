苗縣東方美人茶評鑑 「百大青農」曾郁芳大贏家

苗栗縣夏季東方美人茶評鑑，昨在頭份市農會舉辦，特等獎由去年獲「百大青農」的銅鑼鄉青年曾郁芳蟬聯。（記者彭健禮攝）

2025/07/12 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣夏季東方美人茶評鑑，昨天在頭份市農會舉辦，今年共計三百七十點參賽，特等獎由去年獲「百大青農」的銅鑼鄉青年曾郁芳蟬聯，她並奪下頭等二、頭等三及頭等獎，是大贏家。由於今年參賽茶品質皆佳，好茶太多，讓評審大傷腦筋，為此主辦單位還增加頭等獎名額。

評審之一的農業部茶改良場研究員邱喬嵩表示，往年參賽茶水平容易出現M型狀況，但今年參賽茶，無論茶葉外觀、湯色、風味，整體品質都高，各等級之間都相當接近。

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評鑑結果，去年奪得特等獎的曾郁芳再度掄元，曾郁芳來自第四代製茶世家，自幼就對製茶有興趣，跟隨父親曾義港學習製茶技術，二○一八年正式接手家族茶莊，自創「曾的」品牌，曾榮獲比利時iTQi國際風味及品質評鑑「米其林二星最佳風味獎」，去年也獲百大青農。

苗栗縣東方美人茶產區主要分布在頭份市、頭屋鄉、銅鑼鄉、造橋鄉、三灣鄉、苗栗市等地區，茶菁需經小綠葉蟬咬食才能製成，茶樹不噴灑農藥，茶湯散發獨特的果香和蜂蜜香，是苗栗縣代表性特色農產之一。

苗縣府每年補助頭份市農會辦理東方美人茶評鑑競賽，藉以激勵茶農加強茶園管理，交流製茶及焙茶技術，提升茶葉品質，並拓展銷售管道。

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