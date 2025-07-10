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    首頁　>　苗栗縣

    雨襲苗栗 山區落石、苑裡市區淹水

    苗栗雨勢過大，泰安鄉苗62線5公里處雙向封閉。（苗縣消防局提供）

    苗栗雨勢過大，泰安鄉苗62線5公里處雙向封閉。（苗縣消防局提供）

    2025/07/10 05:30

    〔記者蔡政珉、彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣昨清晨起雷雨不斷，造成山區多處道路落石、苑裡市區地下道淹水，經各鄉鎮市公所派員排除，皆已恢復通行。另，頭份市一處建案工地旁路面，疑因大雨導致路面塌陷出現「天坑」，縣府已要求廠商先灌漿回填、全面停工，待調查事故原因與責任歸屬。

    中央氣象署昨對苗栗縣發布大雨或豪雨特報，水利署並針對苑裡鎮發布淹水一級警戒，苑裡建國地下道因猛烈雨勢，一度淹水封閉，經公所調派抽水機排水，昨下午恢復通行。

    山區道路方面，公館鄉台六線開礦村、銅鑼鄉苗一一九線十九公里處、西湖鄉苗卅三線及苗廿八線，及泰安鄉苗六十二線五．七至六公里路段等，皆出現落石、山壁土石滑落情形，經各公所投入人員機具進場，都於昨天晚間六點前恢復通行。

    頭份建案旁出現「天坑」

    此外，頭份市中興路與富強三街口一處地上十四層、地下三層集合住宅建案，正進行地下室開挖作業，疑似因連日大雨，造成工區旁富強三街路面地下土體掏空，昨出現一個深約一．五公尺，長、寬各約三公尺的「天坑」。縣府派員勘查後，要求廠商先灌漿回填、全面停工，並調查事故原因與責任歸屬。

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