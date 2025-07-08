苗栗通霄電廠前 水淹輪胎高

61線西濱通霄電廠前匝道，水淹一個輪胎。（李開勳提供）

2025/07/08 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕丹娜絲颱風來襲，為苗栗縣沿海地區，帶來驚人降雨。位處濱海地區的苗栗縣通霄鎮通西里，里長李開勳昨一早視察里內災情，發現位於台電通霄火力發電廠前的台六十一線匝道往南至台六十一線高架橋下的極限運動公園旁，道路積水嚴重，水淹一個輪胎；此外，通往泰安溫泉區的苗六十二線，仍出現零星落石，提醒往來人車注意。

李開勳說，由於當地濱海，多年來他積極爭取除草、排水溝清空以及爭取改善排水等，不過面對強降雨等猛烈雨勢，水流宣洩不及，只能等待積水消退，也提醒民眾注意，若遇大雨時，不要貿然前往。

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由於該處西濱匝道往北不遠處為通霄漁港，地勢低窪，在地民眾說，若遇到較大、較急雨勢容易積水，這次颱風環流帶來又快又多雨量，才導致嚴重積水，但因該處建置西濱匝道，一旦積水，恐影響行車安全。

另外，位處山區的泰安鄉，常因颱風或較大降雨出現道路坍方災情；泰安鄉公所昨表示，主要聯外道路苗六十二線有一小段積水後消退，鄉內部分地區有零星落石，並未出現土石流等狀況。但鄉公所仍提醒，近幾日地質不穩，民眾進出時仍要小心注意。

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