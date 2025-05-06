苗栗罷團宣傳車被砸破車窗 警逮1嫌

苗栗罷團志工宣傳車昨在苑裡鎮被砸車，幸好未造成人員受傷，警方已逮捕嫌疑人帶回警局偵訊。 （苗栗國罷免立委連線提供）

2025/05/06 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍，罷團志工宣傳車昨在苑裡鎮被砸車，幸好未造成人員受傷，警方已逮捕嫌疑人卅九歲邱姓男子帶回警局偵訊，依違反公職人員選舉罷免法、刑法恐嚇及毀損等罪嫌送辦。

苗栗罷團一名志工的宣傳車，停放在苑裡鎮信義路與新興路口旁，於昨天上午遭一名騎機車的男性持棍棒砸車後離去，造成宣傳車車窗後擋風玻璃及車窗破裂，所幸當時志工未在車內。

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警方獲報循線於一個小時內將嫌疑人邱男逮捕到案，至於動機，疑是邱男認為大罷免會挑起戰爭，才砸車洩憤。邱男無業與母親同住，精神狀態不穩定，有時情緒激動，會在住家附近大吼大叫；警訊後依違反公職人員選舉罷免法、刑法恐嚇及毀損等罪嫌將他移送地檢署。

遭砸宣傳車的車主為英國女台僑阿美，她對於車輛被砸感到驚恐與生氣，他說，台灣立法院毀憲亂政、亂刪預算，對台灣的未來感到非常憂心，所以這次回台希望能為罷免做點事，也希望苗栗鄉親勇敢站出來連署。

罷團苗一領銜人陳翊綾表示，這起暴力事件，證明了對方心虛，害怕人民的覺醒，但對方破壞了車子，卻破壞不了人民的決心，也改變不了苗栗人想要維護苗栗民主的決心，呼籲苗栗鄉親趕快站出來連署。

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