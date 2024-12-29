苗栗三義茶花節展至明年初 苦茶油也搶手

苗栗縣三義茶花節慶活動，即日起至明年1月5日在三義木雕博物館前登場。（記者張勳騰攝）

2024/12/29 05:30

〔記者張勳騰、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉農會推廣種植茶花及苦茶油有成，昨日起到明年一月五日在木雕博物館前廣場舉辦三義茶花節慶「漫遊茶花園─油香舞慢城」活動，鄉農會邀請各地遊客到三義採購美麗的茶花，體驗在地客家文化；與會的副縣長邱俐俐也期許，未來能開拓茶花、苦茶油的行銷通路，建立專有品牌，將三義農產品推向國際。

三義鄉農會輔導農民成立茶花產銷班，透過各項栽種技術課程，提升班員相關植盆、嫁接、樹態整型等多樣茶花技術，目前茶花種植面積約十．二公頃；花期在十二月至隔年三月間，是過年期間景觀作物的首選。

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苦茶油抗漲 每瓶維持900元

苦茶油也是三義鄉重要的特色農產品，種植面積約卅公頃，優良的品質與健康價值廣受大家好評；三義鄉農會設有工廠與產銷班合作煉製苦茶油，雖然近來物價上揚，但每瓶五百ML仍維持九百元，並未上漲。

三義茶花節慶活動昨起在木雕博物館前盛大展開，結合米食、苦茶油及在地特色農產品展售，吸引許多鄉親共襄盛舉，茶花展期到明年一月五日止。

此外，十二月廿八日為「全國客家日」苗栗縣為客家大縣，轄內人口最多的頭份市昨天舉辦「有緣頭份來一客」客家日活動，逾一千名民眾參與盛事，現場安排市集、粄圓DIY、闖關遊戲、說客語等活動，希望能持續傳承客家話。

苗栗市公所昨晚則舉辦「全國客家日─母語大聲說」活動，以音樂、歌謠、廣場舞、話劇表演及朗讀等多元形式展現，現場並設置美食攤位、客語童玩闖關遊戲等，共同傳遞「大聲講客家話、大聲唱客家歌」的自信與驕傲。

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