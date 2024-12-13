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    首頁　>　苗栗縣

    補助4千萬 竹南光復路改善人行空間

    竹南光復路北側地下道無人行道，行人、單車族安全受威脅。（苗縣議員陳光軒提供）

    竹南光復路北側地下道無人行道，行人、單車族安全受威脅。（苗縣議員陳光軒提供）

    2024/12/13 05:30

    龍山路至環市路一段 兩處地下道將設人行道

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮光復路為市中心鬧街，車流量大，但人行空間不足，常見人車爭道。竹南鎮公所提報計畫改善龍山路至環市路一段的人行空間，獲內政部國土計畫署核定四千萬元經費；鎮公所表示，除了街道人行道改善，計畫路段兩端的南、北地下道，未來也將增設實體人行道，落實人車分流。

    審委建議 人行道淨寬1.5公尺以上

    竹南鎮光復路為市中心鬧街，車流量大，且於龍山路、環市路一段的南、北銜接處各有一處地下道，但早期地下道建置未設計行人空間，僅配置汽車快車道與機慢車道，使得行人與車爭道。

    地下道快車道 擬改為汽機車混合道

    竹南鎮公所提報計畫改善光復路的龍山路至環市路一段及南、北兩端地下道的人行空間，獲內政部國土計畫署核定四千萬元經費，將針對細部計畫再做調整。鎮公所建設課表示，國土署審查委員建議人行道設置淨寬達一．五公尺以上，且請公所考慮電桿下地的需求與可能性。

    此外，南、北地下道部分，公所也規劃將現行的汽車快車道改為汽、機車混合道，原機慢車道改為人行及自行車道，不過公所原規劃採標線劃設方式區隔行人與自行車騎士，委員也建議改增設實體人行道。公所為讓用路人習慣，經與縣府工務處會勘後，已先行自十一月一日起試辦三個月，培養用路人落實人車分流的習慣。

    另，縣議員葉忠倫與陳光軒接獲反映，指光復路與龍山路銜接處地下道有照南國小、君毅中學，鎮公所也計畫設置一公里長通學步道，保障學生安全。

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