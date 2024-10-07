苗縣古厝房裡蔡泉盛號受損 啟動修復

苑裡縣定古蹟「房裡蔡泉盛號」因鄰房坍塌而受損，啟動緊急修復。（苗縣府提供）

2024/10/07 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮縣定古蹟房裡蔡氏家族古厝「房裡蔡泉盛號」，去年受鄰房損壞，導致古厝由角柱和平柱構成的盡間屋面受損，山牆及歸帶部分損裂，屋內因此漏水，苗栗縣文化觀光局獲文化部補助，已啟動緊急修復計畫。

鄰房坍塌 山牆及歸帶損裂

文觀局表示，由於「房裡蔡泉盛號」盡間屋面受損、山牆及歸帶部分損裂，目前先採取臨時棚架防護，避免損壞加遽。由於「房裡蔡泉盛號」北側鄰房坍塌，致相連的共同壁也損壞，已先採取臨時棚架防護，後續將復原受鄰房坍塌影響的右盡間，以及新施作周遭局部排水。

依據公告資料，「房裡蔡泉盛號」創建於一九二六年，為二進一院的四合院建築，是苗栗縣苑裡地區房裡蔡氏家族的古厝，「泉盛號」為蔡氏家族早年經營蓆帽的商號。

房裡蔡氏家族發展於一八九七年，一九二六年興建蔡家祖厝，完成「房裡蔡泉盛號」主體建築，從正面看像是六棟房屋，實際上是一座臨街的「二進一院」的傳統四合院建築，結合住家及商店的使用機能，成為非街屋式住、商混合的特殊傳統建築案例。

「房裡蔡泉盛號」見證苑裡蓆帽工藝貿易活動歷史，建築物具地域風貌及民間藝術特色，足為時代表徵，獲登錄為苗栗縣定古蹟。

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