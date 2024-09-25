苗縣明年度總預算 歲出增編近27億

2024/09/25 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣明年度總預算，歲出編列二七七．三一億餘元，較今年編列二五○．五○億餘元，增加約廿六．八一億元，增幅約十．七％，主要在人事、教育、建設和社福等項目的需求，昨獲苗栗縣務會議通過，將送苗栗縣議會審議。縣長鍾東錦強調，歲出預算均經局處依輕重緩急審慎編列，尤其物價飆漲下，不僅重大建設與社會福利並重，還兼顧償還債務。

苗縣府主計處表示，明年度總預算歲入編列二七九億六一五四萬九千元，歲出編列二七七億三一五四萬九千元，今年歲入編列二五二億九三八九萬六千元，歲出二五○億五○八九萬六千元；歲出規模比今年增加廿六億八千多萬元，增幅十．七％。

增幅10.7％ 縣務會議通過

苗縣府主計處指出，明年度法定預算比今年增加，主要增加公教人員明年調薪三％及晉級、議員主管加給、公費助理補助費及加班費、退休人員定期退撫調增等增加人事費三．二億元、辦理文中三幼兒園、文中一校舍興建等約三億元、辦理道路橋樑及水利等工程一億元、警消廳舍整建工程及苑裡衛生所社福大樓之縣配合款等一．九億元。

此外，中央補助辦理長照計畫二．○增加五．八億元以及中央補助辦理竹南鎮射流溝水岸環境改善、明德水庫自行車暨環湖步道、白沙屯至好望角濱海重要廊帶規劃等增加四．二億元。

中央補助辦理警政大樓新址重建工程、三灣及頭份消防廳舍整建、汰換消防車及消防救災裝備等增加五．二億元。

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