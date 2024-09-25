苗縣爭納大矽谷 3市鎮用地將可行性評估

2024/09/25 05:30

位於頭份、竹南、後龍 縣府盼招商引資 創造就業機會

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行政院推動桃竹苗大矽谷計劃，期盼串聯完整台灣西部科技廊帶。苗栗縣政府也積極爭取納入計畫，之前邀集立法院經濟委員會會同國發會、經濟部至苗栗縣考察，苗縣府提出位於頭份市、竹南鎮、後龍鎮的用地將委託專業團隊進行可行性評估，相關標案已決標。

苗栗縣政府工商發展處都市計畫科表示，其負責的頭份交流道周邊產業園區勘選，將委由專業團隊進行土地揀選，先調查用地是否涉及敏感地，例如河川治理用地或位於禁限建範圍，以及需取得地主同意等。

苗縣府工商處都市計畫科強調，未來若被選中，可能須變更地目、生態調查、環評等，以及調查是否廠商進駐需求，至於土地範圍為了避免有心人士哄抬地價，暫時不公開。

苗縣府工商處產業發展科則說，竹南鎮擴大科學園區可行性評估，同樣須調查土地範圍與地主意願，後續可能涉及使用土地、擴大都市計畫等作業，而科管局希望能以竹南科學園區周邊腹地為優先。而後龍鎮設置產業園區可行性評估也將陸續進行。

苗縣府為希望納入大矽谷計劃，之前表示爭取約九百六十公頃土地，希望透過大矽谷計劃招商引資，為苗栗縣創造更多就業機會。

地方認供水無虞 讓產業升級

地方人士認為，苗栗縣擁有鯉魚潭、永和山與明德水庫，供水無虞，而目前竹南科學園區與銅鑼科學園區廠商進駐後，創造就業機會，只要避免炒房，可讓苗栗縣產業升級。

苗縣府曾指出，爭取竹南三百公頃、頭份三百三十公頃及後龍三百三十公頃，總面積約九百六十公頃之產業儲備用地，納入桃竹苗大矽谷計畫，同時規劃好交通、供水、教育等配套措施，也希望中央盡速核定，以利後續進行產業專區相關的變更程序。

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