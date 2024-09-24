苑裡清疏土石標售 4度流標

苑裡大坑口清疏標售土石，4度流標。（民眾提供）

2024/09/24 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕去年卡努颱風外圍環流，導致苗栗縣苑裡鎮內區土石溢流，災害搶修業者清理颱風所帶來的土石，置放於苑裡鎮上館巡守隊旁空地，惟土石堆置已一年，尚未清除，加上近日猛烈雨勢，民眾陳情上館里、南勢里交界處的大坑口河道淤積，擔心土石清不完恐釀災。苑裡鎮公所表示，目前採取標售土石方案，將進行第五次招標。

苑裡鎮公所指出，之前因卡努颱風致災，造成下游農田遭土石淹沒，當時雖請災害搶修業者清理，但因土石量多且找不到設堆置地點，經緊急研商後先堆置於上館巡守隊旁空地，之前也行文農村發展及水土保持署台中分署採土石清淤及標售，但已流標四次。

請繼續往下閱讀...

苑裡鎮公所表示，昨天原本要進行第五度標案開標，但因土石量體有變化，將待後續再行招標。至於民眾擔心河道淤積以及沉砂池堆滿土石可能造成水患，目前鎮公所陸續將土石挖起堆放於大坑口附近空地，避免因雨水灌入導致水災。

苑裡鎮代會主席洪晃琦及苑裡鎮代林俊廷昨要求鎮公所盡速標售，林俊廷更盼公所能邀集中央單位會勘容易導致土石流的南勢里相關區域，進行水土保持，以免狀況一再重演。

苑裡鎮代劉國成說，堆置於苑裡上館巡守隊旁空地的土石已一年，去年東北季風來臨時有民眾反映「風飛沙」影響生活品質。目前公所雖已覆蓋網布，但若不處理，等冬天來臨，擔心民眾仍會受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法