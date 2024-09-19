頭份、竹南都會區 設逾3公里人行道

友善行人，頭份、竹南都會區規劃增設人行道，圖為竹南鎮大營路。（記者蔡政珉攝）

2024/09/19 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為維護行人安全，苗栗縣政府向內政部國土計畫署爭取辦理竹南都會區與頭份都會區人行道改善工程，已獲得規劃案補助各兩百餘萬，將在全縣人口最多的苗北雙子城設置總長超過三公里人行道，後續將召開地方說明會取得共識，再向中央爭取施工經費。

竹南規劃大營、龍天路增設

縣府工務處道路管理科表示，縣府選擇增設人行道路段，為都會區內路幅達十二公尺寬的道路。竹南都會區部分，目前縣府規劃路段為大營路（博愛街至中正路）與龍天路；長度分別為三百六十公尺、六百七十公尺。

頭份為中華、信東路二段、建國路二段

頭份都會區部分，則為中華路（中正路至信東路）與信東路二段、建國路二段。路段長度中華路（中正路至信東路）為六百五十公尺，信東路、信東路二段為九百二十公尺，建國路為一千一百四十公尺。

後續將召開地方說明會

工務處道路管理科表示，後續將會召開說明會，讓地方了解路段及地點是否需補強或變更等意見，例如中華路遭遇市場處，可能改設標線，縣府會尊重地方意見。

此外，工務處也表示，未來施工時，也一併會將路口行人穿越線、標誌與標線納入整體規劃，路旁將會清除障礙物，並讓電線下地、淨化天際線，希望提供人口稠密的都會區更安全的人行空間。至於縣內其他鄉鎮市，也會持續推動人行道設置，讓全縣人行道建置率提升。

另，縣府近期也於苗栗市、頭份市與竹南鎮辦理「苗栗縣校園周邊及通勤路段易肇事路口改善計畫」，刨鋪路口AC路面與設置壓花地坪人行道，提供更多友善行人空間，增加安全性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法