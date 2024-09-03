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    首頁　>　苗栗縣

    未收罰鍰1594件 苗縣審計室：逾兩億

    2024/09/03 05:30

    有413件債權超過法定執行期間 約7400萬元

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕公部門因為各項法規規定，針對違規民眾可祭出行政罰鍰以示警惕。不過，苗栗縣審計室調查發現，截至二○二二年底，苗栗縣政府應收未收行政罰鍰共一千五百九十四件、金額達兩億一千多萬；而債權已超過行政執行法法定可執行期間達十年，則有四百一十三件、約七千四百萬。

    依苗栗縣審計室報告意見指出，為確保政府的債權，苗栗縣政府應督促各機關（單位）積極追繳與清理應收未收的行政罰鍰案件，及妥適辦理行政執行移送作業。

    苗栗縣政府財政處回應，財政處為統籌單位，負責苗縣府各局處所開出的各項罰鍰，經檢視相關報告後，該處將會持續與其他公部門如法院、行政執行署等合作，以利執行罰鍰作業。

    縣府：部分分期繳 導致數字較驚人

    另外，苗縣府財政處表示，根據分析，截至二○二二年底，縣府應收未收行政罰鍰共一千五百九十四件，金額達到兩億一千多萬，可能原因為目前許多罰鍰能用分期，而每件罰鍰數字不一，部分較大筆金額的罰鍰分期繳納，但目前分期於法有據，因此顯示出的統計數字較為驚人。

    至於債權已逾行政執行法可執行期間達十年件數達到四百一十三件、約七千四百萬部分；苗縣府財政處認為，可能是以往人員更動較為頻繁，交接時未將相關業務處理完善，且當時使用較常以人工方式逐一統計，可能造成落差，目前縣府皆已改善。

    此外，苗縣府財政處指出，由於執行罰鍰須經相關程序，例如各局處開出裁處書後經公示送達，之後若仍未繳納再催繳。不過，因部分須繳納罰鍰民眾「根本找不到人」，無法依程序完成公示送達，可能也是造成數字較多原因之一。

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