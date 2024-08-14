（苗栗）參加捷克藝術節 通霄學子赴歐巡演

苗栗縣通霄鎮啟明國小及啟新國中學生的陶笛演出，演出精彩。（記者張勳騰攝）

2024/08/14 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕位在苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖文化區的啟明國小及啟新國中，受邀參加「捷克第廿一屆國際子令（Zlin）藝術節」，四十一位師生十八日起前往歐洲四國，代表台灣參與國際交流活動，縣長鍾東錦昨授旗鼓勵；鍾東錦指出，期待苗栗的學子們在國際舞台上大放異彩，透過厚實的文化軟實力，讓苗栗走向國際。

啟明國小校長趙文德指出，FEDO Zlin文化節是歐洲規模最大的管樂團暨民俗舞蹈團節之一，每年吸引來自世界各地遊客參加。今年啟明國小和啟新國中在台灣捷克藝術文化交流協會的推薦下，取得「捷克國際子令藝術節」的邀請函，兩校師生共四十一人將於十八日出發，前往奧地利、德國、波蘭和捷克進行十二天的巡迴表演，並到波蘭的養老院與育幼院進行義演，透過文化軟實力，提升台灣國際能見度。

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此次歐洲交流行程，以「媽祖慈悲展大愛、客家祥龍躍國際」為主題，將台灣的「媽祖文化」與「客家文化」，以媽祖的故事呈現完整劇場，透過陶笛、節令鼓、跳鼓陣的方式，呈現於國際舞台。

兩校學生昨在苗縣府大廳進行表演，磅礡的鼓聲、柔和的陶笛，以及舞龍，讓鍾東錦等與會貴賓大力稱讚。鍾東錦期許，此行不僅將到歐洲展現台灣文化，更將到四個國家增廣見聞，為自己及學校爭取榮耀，並幫台灣做好國民外交。

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