苗縣障礙者服務 審計部指比率低

2024/08/14 05:30

縣府：單就數據做出結論 與實際狀況有出入

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕身心障礙者各項權益日益獲得重視，不過，審計部苗栗縣審計室去年報告出爐，指苗栗縣政府編列兩千五百餘萬元預算執行身心障礙者服務計畫，但服務人數未及身心障礙者就業年齡層百分之二，亟待提升整體服務績效。苗栗縣政府勞工及青年發展處則表示，尊重審計部報告，但認為審計部單就整體數據做出結論，與實際服務狀況有出入，稍嫌偏頗。

請繼續往下閱讀...

服務259人 僅就業年齡層1.66％

苗縣府勞青處表示，審計部苗栗縣審計室針對身心障礙者就業年齡層總人數共一萬五千多人作為基準，但依實際服務狀況而言，並非所有身心障礙者皆會尋求苗縣府服務。例如有些身心障礙者會自行就業，有些身心障礙朋友狀況則難以應付職場。

勞青處︰多方面積極協助就業

苗縣府勞青處指出，依長期投入相關服務的職管員狀況，勞青處長期至學校協助尋找工作機會，甚至需陪同前往面試，針對單一個案服務需耗費許多心力。為協助身心障礙者投入職場，縣府也鼓勵企業雇用，並祭出獎勵措施，且會視察媒合就業的身心障礙者是否適應職場生活，服務成效也達到勞動部標準。

苗栗縣審計室報告指出，苗縣府編列預算，投入六項服務，但去年度服務人數共計兩百五十九人，僅占就業年齡層一．六六％，服務比率偏低。

苗縣府勞青處則表示，除上述作為，縣府也開辦職業訓練班，協助身心障礙者學習一技之長。並且利用社群網路宣傳相關就業服務措施，連外縣市身心障礙朋友在社群網站得知消息，也至苗栗縣尋求幫助。

資深服務人員則認為，檢視報告後認為與事實有出入。苗縣府勞青處亦指出，因審計部報告單純依就業年齡層總人數為基準，但身心障礙者樣態不同，尊重相關報告，縣府也會持續投入協助身心障礙者服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法