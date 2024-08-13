苗縣象山、水尾關懷據點 入圍金點獎

頭屋鄉象山社區發展協會關懷據點的社區長輩，熱情歡迎來賓登門致賀。（記者張勳騰攝）

2024/08/13 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕社團法人苗栗縣頭屋鄉象山社區發展協會及後龍鎮水尾社區發展協會開辦社區照顧關懷據點入圍衛生福利部今年金點獎—金點之星（團體獎），中央十二月前將進行最後考評、決選；因競爭激烈，入圍即是得獎，縣長鍾東錦等人昨分別至兩據點恭賀，張貼入圍紅榜單及頒發獎勵金二萬元，感謝大家長期的付出，並鼓勵長輩多走出戶外參與樂齡活動。

苗縣府社會處長張國棟指出，該獎項為表揚致力於社區照顧關懷據點貢獻卓著的標竿團體，全國有卅二個社區發展協會入圍；今年入圍的頭屋鄉象山社區發展協會係於二○一七年成立社區照顧關懷據點，「用愛賦能長者」為據點宗旨，透過一系列客語打竹板、說棚頭活動，融合肢體鍛鍊、口說與表演等，讓長輩經由舞台表演找到自信和價值感。同時鼓勵高齡長輩加入志工行列與自然農場生產，也因服務他人讓生活更充實。

後龍鎮水尾社區發展協會於二○一八年成立社區照顧關懷據點，融合傳統在地文化與現代科學，利用海廢浮球成樂器成立社區據點千歲浮球打擊樂團，並打造銀髮健身俱樂部、藍莓療育園區讓長者活動，與現代科技結合活躍老化、植物療癒，另以「阿嬤ㄟ胖烘培坊」，定期生產公益麵包，免費分送社區弱勢長者及家庭，讓他們感受社區溫暖。

鍾東錦指出，入圍即是得獎，這是苗栗一大榮耀，如在後續決選中脫穎而出，會再次到社區致賀，獎勵金將會再加碼。

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