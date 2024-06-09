苗栗三灣開闢菜園 銀髮族到校教種菜

三灣綠色照顧計畫，銀髮族同樂還教學生種菜、傳承客家文化。（記者蔡政珉攝）

2024/06/09 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉農會配合農業部推動綠色照顧計畫，開闢菜園並安排課程讓這些退休長者可以同樂、互動，讓退休生活不無聊；此外，長者也和三灣國小學生互動，到校教小朋友種菜，讓長者與學童其樂融融。

三灣鄉農會表示，配合綠色照顧計畫開闢菜園，吸引退休農民與退休上班族等，不限長輩以往工作種類，避免長輩退休後留在家中顯得無聊，也能走入人群與社區，參與各項活動。

退休農 先教長輩種菜

三灣鄉農會也安排不同課程服務長者，例如安排各項手作體驗、閱讀、桌遊等，長輩也能吸收新知。而三灣鄉農會綠色照顧計畫重點為農會開闢的菜園，可以見到有經驗的退休農民教導其他長者如何種菜，並介紹不同蔬菜的品種與功效，過程充滿歡樂。

用客語與童玩桌遊

另外，長輩也走入社區，除了教導三灣國小學童如何耕作，傳授一身的技藝，也增進長輩和孩子間的互動，六月份也舉辦四場的桌遊活動，長輩用客語和小朋友一起玩樂，更在遊戲中傳承客家文化。

參與長輩說，退休後待在家中久了的確感到無聊，而三灣鄉人口不多，年紀大了可能對彼此有印象，能夠一起參加計畫、課程，還能跟像孫子一樣大的學生互動，相當快樂。

另有長輩說，三灣鄉不少年輕人出外努力打拚，能夠參加計畫，種種菜並和其他參與者互動，多四處走動，也增加彼此照應。

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