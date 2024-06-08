卓蘭梨園猴害 梨樹上一顆不剩

卓蘭水梨園慘遭獼猴肆虐，農民無奈表示，甚至一顆不剩。（民眾提供）

2024/06/08 05:30

獼猴撕開套袋大啖 苗縣府發文農業部盼爭取建立補償機制

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮有「水果王國」之稱，栽種的葡萄、高接梨等農作物，深受消費者喜愛，而最近農民發現，辛苦栽種的高接梨被台灣獼猴肆虐，直接打開水梨套袋大啖高接梨，套袋散落一地，不少梨樹甚至一顆梨子都不剩，果農叫苦連天。

將協助農友加入防治計畫

苗栗縣政府農業處表示，卓蘭鎮內灣地區高接梨發生猴害，縣府已派員前往了解，會發文給農業部希望爭取建立補償機制，縣府也會協助農民加入台灣獼猴防治計畫。

梨農無奈地說，今年台灣獼猴危害特別嚴重，直接侵入果園，將高接梨套袋撕開後直接開吃，不少高接梨樹只剩下零星幾顆高接梨，有的甚至一顆不剩，只能眼睜睜看見辛苦栽種的心血泡湯。

梨農廖先生種植在靠山邊的共有廿四棵樹被獼猴破壞，他說，一般狀況每棵梨樹可以結果一百四十至一百六十顆高接梨，但台灣獼猴肆虐後，每棵梨樹平均剩下不到十顆高接梨，單一棵樹的損失接近一萬元；只要是靠山邊的果園或多或少都出現被猴群肆虐的情形。

農會研判族群繁衍 野果不夠

卓蘭鎮農會表示，今年猴害確實比較嚴重，分析原因，主要是以往會聚集在山區覓食野生果實或桂竹筍的台灣獼猴、山豬與山羌因族群繁衍後變大，導致野果「供不應求」，不少野生動物因此會尋其他途徑找尋食物來源。

而今年受害較嚴重的卓蘭鎮白布帆、內灣地區，因比較靠山區，成為野生動物尋找新的食物來源主要區域。其中台灣獼猴因身手較敏捷，而且爬上爬下速度快，也容易招朋引伴，導致附近的果園受害程度嚴重。

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