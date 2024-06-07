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苗縣催生美術館 擬列入總圖規劃

苗栗縣議員黎尚安總質詢建議將使用41年的苗栗縣政府文化觀光局中正堂，改建成美術館。（記者張勳騰攝）

苗栗縣議員黎尚安總質詢建議將使用41年的苗栗縣政府文化觀光局中正堂，改建成美術館。（記者張勳騰攝）

2024/06/07 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員黎尚安昨天總質詢指出，苗栗縣是全國少數沒有公立美術館的縣市，現有苗栗縣政府文化觀光局展覽館老舊，建議將文觀局展覽場館及使用四十一年的中正堂現址改建成美術館；縣長鍾東錦回應，設立美術館有其必要性，未來興建苗栗縣總圖書館時，會將美術館列入規劃。

議員建議中正堂現址改建

黎尚安表示，有學者指藝術教育與科學教育同等重要，苗栗縣學藝術美術班的學子跟台中市一樣有十二班，顯見苗栗縣學美術的人數不會少於都會區，但孩子的美術作品展出常遇到瓶頸，在文化觀光局地下室展出，有家長反映不夠優質，很多樂齡中心長者的作品也無處展出，文觀局展覽館已老舊，很多家長希望苗栗市能有像苗北藝文中心有展演及展覽場所。

文觀局長林彥甫指出，苗北藝文中心在中北部為不錯的表演場館，對於苗栗來說北部及南部區域，並不一定要同時有展演藝術空間，專業的場館可資源共享，苗栗需要的是視覺藝術美術場館，他曾跟教育處研究設置總圖書館時，美術館可設在總圖內樓層，外縣市也有此先例，屆時表演藝術在苗北藝文中心，視覺藝術在總圖，資源平均分配。

鍾東錦則表示，今年中央有總圖書館競爭型計畫可申請，經費四億，原本想申請，卻找不出土地，因苗栗縣警局遷建動工速度太慢，若現在的苗栗縣警局遷走，就有土地興建，可能要等下一波才能提出申請。

鍾東錦指縣警局遷建 就有土地

鍾東錦指出，若總圖書館確定在目前縣警局的位置，未來也可考量撥一塊地或者在總圖書館樓上設美術館，這樣共用節省成本，二來可讓人口更聚集，一舉數得；此外，很多館不見得北邊有、南邊就要有，南邊有北邊就要有，現在交通便利，苗栗可共存共榮，至於興建美術館議題，他認為有其必要性。

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