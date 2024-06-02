苗栗龍舟賽竹南接手 端午登場

苗栗縣龍舟賽中港溪競技端午登場，昨隆重點睛、下水。（記者蔡政珉攝）

2024/06/02 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕端午節將至，苗栗縣龍舟錦標賽今年將於竹南鎮中港溪畔龍舟碼頭旁，於端午節當天登場，苗栗縣政府、竹南鎮公所昨天依循古禮，舉辦點睛下水儀式，祈求比賽順利、人員平安。

苗栗縣於端午節舉辦龍舟錦標賽已有廿多年，歷年來曾在頭屋鄉明德水庫、竹南鎮港墘中港溪河道、三義鄉西湖德興池辦理。近年來，苗栗縣政府考量過去多由竹南鎮公所承辦，將龍舟賽合併辦理。

龍舟點睛開光下水大典儀式，昨天下午一點於竹南鎮港墘里龍舟碼頭旁舉辦，由縣長鍾東錦、立委陳超明、竹南鎮長方進興，苗栗市長余文忠、竹南鎮代會主席何秀綿及地方議員等人共同上香祈福，法師恭讀祝神文後，分別為龍舟點睛、點嘴、點耳、點龍身、點龍尾。

活動前先安排迎神祈福祭祀舞獅及電音三太子表演，良辰吉時一到，依循古禮由竹南鎮信仰中心中港慈裕宮主祀，並邀請港仔墘光明宮、塭仔頭鎮安宮、塭內德勝宮等諸神坐鎮。

今年參賽隊伍多達卅六隊，包括社會組十二隊、青工組八隊、休閒組十六隊。

苗栗縣政府表示，端午節龍舟錦標賽當天，除可觀賞選手努力划槳、奪旗英姿，並安排魔幻魔術秀、親子闖關‍、氣球達人、陸上行舟、歌手演出、特技風箏、泡泡秀體驗、趣味童趣、親子DIY、風味美食等活動，歡迎民眾共襄盛舉。

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