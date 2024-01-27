客庄到原鄉 苗栗走春遊5大場館

客委會客發中心台灣客家文化館，年初一到初五不休館，規劃精采的春節系列活動。（苗栗縣府提供）

2024/01/27 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節連假何處去？苗栗縣內的客家委員會客家文化發展中心台灣客家文化館及苗栗縣政府所屬的三義木雕博物館、苗栗特色館、泰雅文化館及賽夏文物館，於大年初一到初五（二月十日到二月十四日）照常開館，各館都規劃展演活動，邀大家春遊苗栗。

大年初一到初五照常開館

台灣客家文化館春節系列活動以「客庄迎神龍」為主題，年初一至初五，安排有藝文表演、3D劇場，兒童館也有「（石旁）龍」互動體驗，及「淺山樟力–臺三線上原客焗腦展」、「山野兩路行–東勢卓蘭客庄聚落村史展」雙特展。另初一到初五規劃「伯公祈福客語薪傳」、「伯公發財金活動」等，並推出每日限量福袋，還有機會抽中iPhone手機、SWITCH等。

客文館推福袋 木雕館看創作

三義木雕博物館除常設展外，則推出「紋新雕龍–龍年主題袖珍木雕展」，以農曆年生肖「龍」為創作主題，邀請國內資深、新銳與青年三個不同世代的木雕藝術家發想創作。年初三至年初五（二月十二日到十四日）早上十點至下午五點，則有木雕師駐館現場創作表演。

苗栗特色館 供遊客體驗陶藝

苗栗特色館園區於年初一至年初五，下午一點至四點辦理陶藝「現地創作」活動，供遊客免費體驗；園區內的苗栗陶瓷博物館也有「苗栗陶瓷博物館典藏展」。

泰雅館有溫泉 賽夏館展編織

泰雅文化館除常設展，館外溫泉煮蛋池、泡腳區開放；賽夏族文物館推出傳統工藝編織工藝師徐年枝作品特展。另，客家圓樓則於初三到初五開館，規劃有年節應景活動及客家八音、亂彈戲等藝文展演。

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