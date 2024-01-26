苗縣測速桿王 在頭屋台13線

2024/01/26 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局公布去年超速固定桿取締總件數達四．六萬件，其中位於頭屋交流道南側的台十三線廿四．二公里處的固定式測速照相桿，去年取締七千一百八十件，成為年度測速照相桿王。另，後龍鎮台六十一線西濱則測到一輛大型重機飆出時速一百九十五公里，為去年全縣最高超速紀錄。

苗栗縣警局統計，去年縣內固定桿取締超速總件數為四萬六千一百八十八件，取締超速件數前三名，依序為頭屋鄉台十三線廿四．二公里處的七千一百八十件、後龍鎮台六十一線九十七．五五公里處的六千一百八十七件及南庄鄉縣道一二四乙線二．九公里處的二千六百八十八件。

苗縣警局表示，台十三線頭屋路段有國道一號頭屋交流道匯入，車流量大，且進入頭屋市區屬下坡路段，為保障用路人安全，於二○二一年元旦起在台十三線廿四．二公里處南下車道建置固定式測速，限速五十公里，開始執法以來取締皆名列全縣前三名，去年奪冠。

另，後龍鎮台六十一線九十七．五五公里處的測速桿，該路段速限八十公里，於去年七月間測得一輛大型重型機車時速高達一百九十五公里，為年度舉發違規最高車速紀錄，該騎士除被開罰最高三萬六千元，車牌也吊扣半年。

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