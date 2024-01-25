《苗栗》龍年拚生育 南庄鄉第一胎給6萬

苗栗縣政府攜手各公所提高生育津貼補助，力拚龍年新生兒數止跌回升。圖為大千綜合醫院今年出生的元旦寶寶。（大千綜合醫院提供）

2024/01/25 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣總人口逐年減少，至去年底為五十三萬四千五百七十五人，較前年少五百五十七人；新生兒人數去年二千二百九十六人，雖較前年增加三人，但仍不理想。今年起，苗栗縣政府與部分鄉鎮市提高生育津貼補助，也有鄉鎮加入補助行列，鼓勵鄉親在龍年增產報國。

苗栗縣新生兒人數，從二○一四年的六千零四人連年下降，二○二○年跌破三千，雖去年二千二百九十六人，較前年二千二百九十三人，增加三人，讓出生率由前年四．二八%，微升至四．二九%，但仍不理想。縣府修正生育津貼補助，由原本每胎一萬元，今年起改為第一胎發放一萬元，第二胎以上兩萬元，生產多胞胎者、第二名以後新生兒每名補助兩萬元。

苗縣府修正第二胎以上給2萬元

另，頭份市也由原本每胎一萬元，第三胎以上發放兩萬元，今年起第一胎補助兩萬元、第二胎補助三萬、第三胎以上五萬元；三灣鄉由原本每胎一萬元，今年調高為第一胎一萬元，第二胎以上兩萬元，雙胞胎以上者，依數發給。南庄鄉去年僅有卅二名新生兒，今年生育津貼補助大躍進，從原本每胎一萬元，調高為第一胎六萬元、第二胎七萬元、第三胎八萬元。

此外，頭屋、造橋兩鄉今年也加入生育補助行列。頭屋鄉每胎一萬元；造橋鄉第 一胎一萬五千，第二胎二萬元，第三胎以上每胎三萬元。

頭屋、造橋鄉加入生育補助行列

其他有生育補助的鄉鎮市，今年維持不變。苗栗市、公館鄉、三義鄉、竹南鎮每胎一萬元；銅鑼鄉第一胎一萬二千元、第二胎二萬四千元、第三胎以上每胎三萬六千元；西湖鄉每胎一萬六千元；獅潭鄉每胎二萬元。卓蘭鎮、大湖鄉鯉魚潭水庫保護區內特定里生育補助款五萬元。

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