近市場、醫院 頭份自強路易回堵

頭份自強路易回堵，工務段擬遷移停車格，設置左轉車道，同時建置行人庇護島。（記者蔡政珉攝）

2024/01/22 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市自強路為市區主要道路，車流量大，有民眾反映，自強路與仁愛路口在交通尖峰時段容易回堵，影響行人安全，縣議員陳光軒接獲陳情，與苗栗工務段會勘後，決議移置機車停車格並設置偏心左轉車道。

工務段擬移停車格設左轉車道

陳光軒表示，頭份市自強、仁愛路口比鄰黃昏市場、為恭醫院等，經常因車輛要迴轉而卡住直行車輛，回堵至後方自強路與雙十街口，會勘後決議路口機車停車格移往北方向大約三十公尺外劃設，增加路口幅寬，以便設置偏心左轉車道做左彎及直行車之分流；另外，為保障民眾安全，將會在中央分隔島設置行人庇護島，並做行穿線退縮。

此外，民眾反映自強路二段、南田街口僅有閃燈無紅綠燈號誌，但是機車族卻無法直接在左轉道左轉，反而必須兩段式左轉，先右轉到待傳區，造成極大不便。

陳光軒建議，因該處車流量不大，且路口為T字路口，建議取消兩段式左轉，以便機車族可以直接左轉。

不過，苗栗工務段認為，因該路段為三線道，依規定不得取消待轉，不過苗縣府工務處取消兩段式左轉之研究報告則顯示，原則上兩汽車道且有機車道者，在無汽車左轉專用號誌的情況下，機車可以一段式左轉，此案將由工務段接獲正式報告後再研議。

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