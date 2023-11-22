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首頁　>　苗栗縣

苗市田寮圳施工延長封路 民怨不便

2023/11/22 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市田寮圳沿岸因常發生淹水狀況，縣府獲前瞻計畫補助進行「苗栗市田寮排水系統分洪工程」，分三階段施工，目前正施作第一期工程，封閉復興路、玉維路口至復興路、僑育北街路口段，但工期延長，民眾抱怨頻頻。縣議員楊明燁、鄭碧玉於昨在議會總質詢關心此案，縣府水利處則回應會盡快完成管線施工等問題。

水利處長楊明鐃於昨議會備詢時回應，工程已經進行三年，雖復興路與玉維路路寬不大，但牽扯許多管線單位，而地下水位高、流沙多，因此改變工法。目前等待管線移管完成即能回復路面，估計十二月中可恢復通行。

由於全案尚有第二、第三期工程，楊明燁、鄭碧玉也關心是否會出現同樣狀況？楊明鐃則說，二、三期工程，將會以如同鋪設地下水管的方式施工，主要在地面下施工，對交通衝擊會較小。

田寮圳水路長約二．六公里，流經苗栗市十三個里，為早年興建的市區排水系統以東區域，因地勢低於田寮圳排水洪水位，每逢大雨，圳水位高漲時，不僅影響東岸雨水排放，甚有倒灌、溢淹情形。

縣府爭取水利署補助辦理田寮圳分洪治理工程，第一期三億多元經費，工程原規劃今年十月卅一日完成，但至今尚封閉未能通車，引發用路人及居民抱怨。

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