苗栗13案人本環境改善 中央全核定

內政部長林右昌日前在苗栗縣長鍾東錦陪同下，視察頭份市新興國小通學步道改善計畫工程。（資料照，記者彭健禮攝）

2023/11/20 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕內政部長林右昌日前前往苗栗縣視察頭份市新興國小通學步道改善工程時強調，苗栗縣所提十三案人本環境改善計畫，全部核定，中央補助約三億元，其中銅鑼國小等七案通學步道及周邊易肇事路口改善工程，獲一億一千萬元改善；苗栗縣政府工務處表示，相關改善工程，將由各鄉鎮市公所或學校負責工程發包、施工。

後龍大山國小至車站 新設人行道

苗縣府工務處指出，獲核定一億一千萬元的改善案，包括苗栗縣苑裡鎮學校周邊暨易肇事路口交通安全改善計畫，預計改善苑裡鎮內共八處易肇事路口；此外，後龍鎮大山國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫，將自大山國小至大山車站新設實體人行道；苑裡鎮蕉埔國小及山腳國小也將改善周邊道路。

竹南山佳及竹興國小 周邊道路改善

另外，竹南鎮中興商工通學暨周邊路口安全改善計畫，則於竹南鎮大營路新設實體人行道；竹南鎮山佳國小及竹興國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫，則改善兩校周邊人行環境；銅鑼鄉銅鑼國小通學步道改善工程於銅鑼國小周邊新設實體人行道；而卓蘭鎮國立卓蘭高級中等學校通學步道改善工程改善校園周邊人行環境。

林右昌視察時也提到中央四年四百億永續人本改善計畫，希望各縣市政府積極提案，提供民眾更妥適安全的行路空間。

林右昌亦強調，苗栗縣今年提報十三案人本環境改善計畫，內政部全數核定，補助金額將近三億。

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